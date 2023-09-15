مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا ليبيا والمغرب

غزة- الرأي:

أدت مساجد فلسطين، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، وأودت بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

ودعا خطباء المساجد، الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتقدموا بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، داعين العالم إلى إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.