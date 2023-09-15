الإعلام العبري: سيارة الرملة مفخخة ومجهزة لعملية فدائية

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت وسائل إعلامية عبرية، أن السيارة التي عثرت عليها قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة في شارع ٤٣١ بالقرب من مدينة الرملة شمال فلسطين المحتلة، كانت مفخخة وجهزت لتنفيذ عملية فدائية.



وادعت تلك الوسائل أنه على ما يبدو فإن العبوات الناسفة كانت مجهزة للتفجير خلال الأعياد اليهودية القادمة، ويجري فحص إمكانية وجود خلايا أخرى بالداخل الفلسطيني تستعد لتنفيذ عمليات.



وذكرت أنه جرى اعتقال 3 فلسطينيين من شرقي القدس وآخرين من يافا لهما علاقة بالسيارة المجهزة بالعبوات الناسفة، فيما زعم الشاباك أن أحد المعتقلين أقر بعلاقته بالتفجير.



وأشارت إلى أن وحدة "تكيلا" التابعة لجهاز "الشاباك" هي من أحبطت هجوم مخطط له في الرملة "بحسب التقديرات الأولية"، منوهةً إلى أن "الشاباك يحقق في احتمال أن تكون هناك صلة بالسيارة في الرملة مع تفجير العبوة بـ "تل أبيب" اليوم.

صفا.