كيفية استرداد الرسائل النصية المحذوفة على جهاز iPhone

يمكن استعادة الرسائل النصية المحذوفة على iPhone بعدة طرق، وبسبب أننا نتلقى جميعًا عدة رسائل نصية يوميًا غير مفيدة، يقوم معظمنا بتحديد رسائل متعددة على هاتف iPhone الخاص بنا وحذفها دفعة واحدة، وتقوم هذه العملية في بعض الأحيان بإزالة الرسائل المهمة، إلى جانب إزالة الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي.



قامت Apple بتمكين iPhone مع تكامل iCloud لتخزين نسخ احتياطية من المحتوى بما في ذلك الرسائل النصية، لكن استرداد النصوص من نسخة احتياطية على iCloud يتطلب بعض المعرفة المسبقة، لا يوجد أيضًا خيار مستقل يوفره صانع iPhone لاستعادة الرسائل المحذوفة دفعة واحدة فقط.

كيفية استعادة الرسائل النصية المحذوفة على iPhone

فيما يلي الخطوات التي يمكنك اتخاذها لاستعادة الرسائل النصية المحذوفة على جهاز iPhone الخاص بك باستخدام نسخة احتياطية على iCloud، ولكن يجب تمكين الرسائل كجزء من النسخ الاحتياطية على iCloud لاستعادة رسائلك النصية السابقة.





1- انتقل إلى الإعدادات ثم اضغط على ملف تعريف Apple ID الخاص بك في الأعلى.



2- افتح iCloud > إدارة التخزين > النسخ الاحتياطية، ثم حدد النسخة الاحتياطية التي تم التقاطها قبل التاريخ الذي قمت فيه بحذف رسائلك النصية التي تريد استردادها.



3- قم بالتمرير لأسفل للعثور على النسخة الاحتياطية للرسائل والتأكد من ظهورها مع بعض البيانات.



4- الآن، أنت بحاجة إلى إعادة ضبط جهاز iPhone الخاص بك، وسيؤدي هذا إلى إزالة كافة المحتويات والبيانات المخزنة، لذا، يجب عليك المتابعة فقط إذا كانت لديك تلك الملفات المتوفرة في ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على رسائلك المحذوفة.



5- إذا كنت متأكدًا، فانتقل إلى الإعدادات > عام > نقل iPhone أو إعادة ضبطه > مسح جميع المحتويات والإعدادات.



سيتم الآن إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، وسيسألك بعد ذلك ما إذا كنت تريد الاسترداد من النسخة الاحتياطية، اختر النسخة الاحتياطية الصحيحة من هناك.



في حالة عدم رغبتك في مسح جميع المحتويات والبيانات الخاصة بك من جهاز iPhone الخاص بك ولكنك ترغب في استعادة الرسائل المخزنة على iCloud، يمكنك استردادها عن طريق تسجيل الدخول إلى iCloud.



