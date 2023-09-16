وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استرداد الرسائل النصية المحذوفة على جهاز iPhone وكالة الرأي الفلسطينية الأفوكادو يساعد على إنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل السبت وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس" إرتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تعزز المناعة لمقاومة موسم البرد والأنفلونزا وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحمى عينيك من الحساسية مع بدايات الخريف وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يقود النصر أمام الرائد اليوم لاقتحام المربع الذهبى بالدورى السعودى وكالة الرأي الفلسطينية مدربان يستقيلان بعد الخسارة في دوري غزة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية التقاط لقطة شاشة على ساعة أبل؟

16 أيلول / سبتمبر 2023 09:14

كيفية التقاط لقطة شاشة على ساعة أبل؟
كيفية التقاط لقطة شاشة على ساعة أبل؟

من الممكن بسهولة التقاط لقطة شاشة على جهاز iPhone أو جهاز MacBook أو جهاز iPad الخاص بك، ولكن ماذا عن ساعة أبل Apple Watch الخاصة بك؟ إذا كان هناك تنبيه تريد الحفاظ عليه، أو كنت تريد إظهار وجه ساعتك لصديق، فيمكنك القيام بذلك بسهولة دون استخدام جهاز iPhone الخاص بك لالتقاط صورة لساعتك.
 
تحتوي Apple Watch على طريقة مدمجة تجعل التقاط لقطة الشاشة أكثر سهولة، ولا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات لتمكينها، وإليك كيفية التقاط لقطة شاشة على Apple Watch.

كيفية إعداد ميزة لقطة الشاشة على ساعة Apple Watch

لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، عليك أولاً تمكين الميزة، والتي يمكنك القيام بها مباشرة من جهازك القابل للارتداء، وما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الساعة واختيار عام، ثم انتقل إلى لقطات الشاشة، و قم بالتبديل إلى خيار تمكين لقطات الشاشة.

كيفية إعداد ميزة لقطة الشاشة من جهاز iPhone

يمكنك أيضًا استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإعداد ميزة لقطة الشاشة لساعتك، وذلك بالانتقال إلى تطبيق Watch، وحدد عام، ثم قم بالتمرير لأسفل لتبديل خيار تمكين لقطات الشاشة.
 

كيفية التقاط لقطة للشاشة على ساعة أبل

لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، اضغط على Digital Crown والزر الجانبي في الوقت نفسه، سوف يذهبون مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك.

كيفية عرض لقطات شاشة Apple Watch

يمكنك العثور على لقطات شاشة Apple Watch في تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك ضمن أنواع الوسائط في مجلد لقطات الشاشة. إذا كنت ترغب في رؤية لقطات الشاشة هذه على الساعة نفسها، فيمكنك مزامنة الألبوم من جهاز iPhone الخاص بك لعرضها على ساعتك. 
 
ولتمكين ذلك، انتقل إلى تطبيق Watch، واضغط فوق الصور وحدد مزامنة الصور، ثم اضغط فوق مزامنة الألبوم لربط الألبوم الذي تختاره.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟