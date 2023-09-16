النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2622) السبت 16/9/2023
أخبار فلسطينية
"الإعلامي الحكومي" يدين استهداف المواطنين والصحفيين شرق غزة
هنية يعزي عوائل شهداء الشباب الثائر ومشيداً بثباتهم وعطائهم
مؤسسات فلسطينية تدعو إلى الزحف صوب الأقصى وحمايته من المستوطنين وتطالب المقاومة بالتأهب والاستعداد
مدونة سلوك جديدة لـ”الأونروا” تدعم المثلية تفجر غضبا فلسطينيا واسعا
حماس تتهم الأونروا بنشر قيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي في غزة
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الصحة بغزة تحذّر: مرضى الفشل الكلوي أمام خطر يهدّد حياتهم
جبارين: شعبنا سينتفض بكافة الوسائل للدفاع عن الأسرى والمسجد الأقصى
أبو مرزوق يغادر بيروت بعد تثبيت وقف إطلاق النار في "عين الحلوة"
"حماس": القصف الإسرائيلي على غزة جزء من السلوك النازي
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يضع خطة لعقد صفقات مع دول أفريقيا في نيويورك
نتنياهو يلطّف الجو مع الجيش والموساد ويشيد بنشاطاتهما
نتنياهو يعتزم لقاء ماسك خلال زيارته للولايات المتحدة
اخبار دولية
رسالة أمريكية تنتقد حكومة تل أبيب لعدم تنفيذ البنود الاقتصادية في تفاهمات شرم الشيخ والعقبة
بلينكن: السعودية تضع الفلسطينيين نصب عينيها في عملية السلام
بايدن سيلتقي نتنياهو الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
أميركيون من أصل فلسطيني يشكون من استمرار «التمييز» الإسرائيلي ضدهم
أخبار عربية
هدوء في عين الحلوة وجهود لتوقيف المطلوبين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا لحماس في غزة وإصابة 12 فلسطينيا في احتجاجات قرب السياج الفاصل- (صور وفيديو)
الاحتلال يحظر النشر في “تفجير عبوة تل أبيب” و”سيارة الرملة” وارتباك أمني في أول أيام رأس السنة العبرية
فلسطينيو الداخل يسيّرون حملة إغاثة للمنكوبين في المغرب وليبيا
الشرق الأوسط
غارة جوية إسرائيلية على غزة بعد تظاهرة قرب الحدود
الاهرام المصرية
إصابات بالرصاص والإختناق في صفوف الفلسطينيين خلال قمع الإحتلال مسيرة شرق غزة
الشروق المصرية
قوات إسرائيلية تحتجز 3 مشتبها بهم بعد انفجار في متنزه بتل أبيب
الغد الأردنية
41 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا
إصابة فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال موقعا شرق غزة
إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة ضد الاستيطان
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حصيلة.. 63 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس فجر اليوم
بالصور مدارس غزة تنظم وقفات تضامنية ودقيقة صمت في ذكرى صبرا وشاتيلا
"التشريعي" يوجه مذكرة برلمانية حول تصاعد الاعتداءات الصهيونية على "الأقصى"
كتلة الصحفي تدين استهداف الاحتلال للصحفيين شرق خانيونس
25 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
القدس المحلية
وزير الحج والعمرة السعودي لـ "القدس": نعمل على تسهيل الحج والعمرة للفلسطينيين
النقابة تدين استهداف الاحتلال للزملاء الصحفيين في غزة
مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية
اندلاع مواجهات مع الاحتلال بقرية فقوعة في جنين
وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين
الاحتلال يفرج عن صياد مصاب من غزة
الرئيس عباس يطالب بالتحرك العاجل لإنهاء احتلال فلسطين
جهود حثيثة لإدارة النفايات الصلبة لخدمة الواقع البيئي والصحي
وقفة تضامنية في جنين مع الأسير سلطان خلف
الحياة الجديدة
إغلاق مخبز في رام الله لمخالفته شروط السلامة العامة
مصرع طفل وإصابة آخر بحادث دعس في طولكرم
الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في جبل الرحمة بالخليل
بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال قمة "مجموعة الـ77 والصين" في كوبا
اختيار مبادرة REFORM فلسطين ضمن المرشحين النهائيين لجائزة التعددية العالمية
"نادي الأسير": الاحتلال يرفض التعاطي مع مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام
جريدة الأيام
الرئيس: عازمون على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنمية شعبنا وأعاق...
إصابة العشرات خلال التصدي لاقتحام في أبو ديس وقريوت وقمع مسيرات الجمعة
»رفع العلم الفلسطيني بالشيخ جرّاح رغم قيود الاحتلال
»12 مصاباً في مواجهات عنيفة شرق القطاع والاحتلال يقصف مواقع للمقاومة
بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل غير مضمون
غضب أميركي من إسرائيل بسبب عدم استكمال الإعفاءات الاقتصادية للسلطة
وكالة صفا
لليوم الثالث.. مداهمات واسعة ومواجهات عنيفة في بلدة بيتا
قاسم: قصف الاحتلال لغزة سلوك إجرامي لن يردع شعبنا
لجنة دعم الصحفيين تطالب بتوفير أدوات السلامة لحماية الصحفيين الفلسطينيين
التجمع الإعلامي يندد باستهداف الاحتلال للصحفيين: محاولة لقتل شهود الحقيقة
"الجهاد" و"الشعبية" يدعون لإسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية
41 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيتا جنوب نابلس
المرور: 47 إصابة في 72 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد
سلامة معروف يُدين استهداف الاحتلال للصحفي "أشرف أبوعمرة"
طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة شرق قطاع غزة
محدث 12 إصابة في قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرق القطاع
الجهاد الاسلامي تنظم وقفة دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام
فلسطين اليوم
الصحافة الاسرائيلية
مع بدء الأعياد اليهودية
رفع مستوى التأهب في كيان الاحتلال وسط عشرات الإنذارات بعمليات فدائية
بالفيديو والصور مواجهات ومداهمات خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس
41 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ولا تزال الجريمة ماثلة برغم اغتيال شهودها
تحذيرات من مخاطر الدعوات "الإسرائيلية" لحمل السلاح
الصحة بغزة: اصابة 12 مواطناً بينهم صحفي خلال تظاهرات شرق غزة
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بوجه المصلين اليوم
مزاعم "إسرائيلية": تهديد العبوات الناسفة انتقل من الضفة لقلب "تل أبيب"
46% من اليهود يعيشون في فلسطين وهذا عددهم حول العالم!
سما نيوز
الاحتلال يقتحم بيتا وسط مواجهات وتفتيش عشرات المنازل
غزة: إعادة إصدار فيزا تركيا وفق ضوابط ومتطلبات جديدة
حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية أي تصعيد
وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين
جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في فقوعة
عرب 48
الاحتلال يقتحم بيتا فجر السبت.. تخريب ممتلكات وتسجيل إصابات
القدس: إصابة خطيرة لشاب إثر شجار في صور باهر
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- 16 أيلول (سبتمبر)
- 2003م استشهاد أحد عناصر سرايا القدس عبد الفتاح عثمان السيد أول مناضل مصري خلال انتفاضة الأقصى في جنوب القطاع والذي تسلل إلى فلسطين عبر الحدود الفلسطينية المصرية.
- 1987 م الحكومة الأمريكية تقرر إغلاق المكتب الإعلامي الفلسطيني في واشنطن.
- 1982م مذبحة صبرا وشاتيلا وقعت هذه المذبحة بمخيم صبرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول القوات الإسرائيلية الغازية على العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام سيطرتها على القطاع الغربي منها ، وكان دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت في حد ذاته بمنزلة انتهاك للاتفاق الذي رعته لاولايات المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من بيروت. وقد هيأت القوات الإسرائيلية بعناية لارتكاب مذبحة مروعة نفذها مقاتلوا الكتائب اللبنانية اليمنية انتقاماً من الفلسطينيين و إضعافهم في بيروت من أجل دفعهم إلى الهجرة خارج لبنان.
- 1982م قوات الاجتياح الإسرائيلي وميليشيا القوات اللبنانية المتعاونة معها تنفذ مجازر جماعية شاملة في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت، تُسفر عن مقتل نحو 2500 مدني أعزل بدم بارد على مدار ثلاثة أيام، وسُجلت جرائم اغتصاب واعتداء بشتى الوسائل.
- 1972م الجيش الإسرائيلي يشن هجوما ضد المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1947م عقدت الجامعة العربية اجتماعاً في صوفر "لبنان" تقرر فيه تقديم أقصى ما يمكن من الدعم العاجل لأهل فلسطين في حال إقرار التقسيم
- 1940 منظمة "ليحي" اليهودية تستولي على مدخرات بنك آباك في تل أبيب بعد اعتقال أحد أعضائها.
- 1922م عصبة الأمم تقرر وضع فلسطين (التي تحتلها بريطانيا منذ 1917) تحت الانتداب البريطاني، والقرار يدخل حيز التنفيذ في 29 أيلول (سبتمبر) من نفس العام.