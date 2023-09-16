النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2622)  السبت 16/9/2023

1982م مذبحة صبرا وشاتيلا وقعت هذه المذبحة بمخيم صبرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول القوات الإسرائيلية الغازية على العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام سيطرتها على القطاع الغربي منها ، وكان دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت في حد ذاته بمنزلة انتهاك للاتفاق الذي رعته لاولايات المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من بيروت. وقد هيأت القوات الإسرائيلية بعناية لارتكاب مذبحة مروعة نفذها مقاتلوا الكتائب اللبنانية اليمنية انتقاماً من الفلسطينيين و إضعافهم في بيروت من أجل دفعهم إلى الهجرة خارج لبنان.