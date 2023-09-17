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اعتقال شابين من باحاته

مع بدء "الأعياد اليهودية" .. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

17 أيلول / سبتمبر 2023 08:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلةوكالة الرأي:  

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، بأنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الاقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وأضافت أن شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات المسجد الاقصى من المصلين المسلمين، وأنه تم إخراج ما يقارب ١٥ شخصا حتى اللحظة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين تواجدا في باحات المسجد الاقصى، ولم تعرف هويتهما بعد، ونشرت مئات الجنود على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وحولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها في مختلف أحياء المدينة.

كما أعاقت قوات الاحتلال دخول طلبة المدارس الشرعية الدارسين داخل باحات المسجد الاقصى وقامت بالتدقيق في هوياتهم وتفتيش حقائبهم المدرسية.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبه المدارس الى باحاته.

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