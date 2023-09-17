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الطقس: أجواء صافية اليوم

17 أيلول / سبتمبر 2023 08:19

رام الله – وكالة الرأي:  

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بشكل عام ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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