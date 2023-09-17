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حماس: لن نترك الأقصى وحيدا وشعبنا موحد في معركة الدفاع عنه

17 أيلول / سبتمبر 2023 09:23

حمادة: لن نترك الأقصى وحيدا وشعبنا موحد في معركة الدفاع عنه
حمادة: لن نترك الأقصى وحيدا وشعبنا موحد في معركة الدفاع عنه

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة أن شعبنا الفلسطيني موحد في الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة العدوان، مشددا على أن العدو لا يمكن أن ينجح في كسر المعادلة.

وقال حمادة صباح الأحد: "إن اقتحامات المستوطنين للأقصى تمثل استمراراً للعدوان وتغولاً على الأقصى، وهي بمثابة أعمال تدنيسية يريد الاحتلال من خلالها انتزاع صورة انتصار له في القدس"، مؤكدا أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال.

وشدد على أن الاستمرار في العدوان على الأقصى سيقابله شعبنا برباط وثبات رغم العوائق التي يضعها الاحتلال لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ولن يترك الأقصى وحيداً، مشيرا إلى أن تكرار الاعتداء على الأقصى لا يمكن بحال من الأحوال أن يصبح عادة طبيعية.

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