سمكة قرش مفترسة تعلق على الرمال ورواد الشاطئ ينقذوها

أظهر مقطع فيديو التقطه أحد السائحين على أحد الشواطئ الأمريكية، لحظة صادمة لسمكة قرش جرفتها المياه على الشاطئ.

ولاحظ المصطافون في بينساكولا بيتش بولاية فلوريدا سمكة قرش كامنة بالقرب من الشاطئ، قبل أن يسحب مجموعة من الرجال القرش مرة أخرى إلى الماء، حتى يتمكن من السباحة بعيدًا بأمان.

وأشارت تينا فاي، من مرتادي الشاطئ إلى أن القرش ظهر فجأة بينما كان مجموعة من الأشخاص يسبحون، ثم علق على الرمال وكان يتخبط أثناء محاولته العودة إلى الماء، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وأوضحت تينا أن أفراد الحياة البرية ورجال الإنقاذ القريبين أخبروا المجموعة أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله لمساعدة سمكة القرش، لذلك أخذوا الأمور على عاتقهم.

وكتبت: "لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لإعادته إلى الماء، حيث أخبرنا رجال الحياة البرية ورجال الإنقاذ أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله، لذلك بذلنا قصارى جهدنا لمحاولة إنقاذه".

وفي المقطع الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر تعليق يقول "رواد الشاطئ يعيدون سمك القرش إلى الماء".

وشوهد 3 رجال وهم يسحبون سمكة القرش من ذيلها، ويديرونها في الماء لمساعدتها على مواجهة المحيط والسباحة بعيدًا.

ويمكن سماع العديد من الشهود وهم يزعمون أن القرش قد مات، وبعد لحظات، بدأ يتحرك وسبح بعيدًا.