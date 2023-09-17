وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إصابة 5 مواطنين خلال اعتداءات الاحتلال شرق القطاع وكالة الرأي الفلسطينية فعاليات احتجاجية للشباب الثائر على الحدود الشرقية للقطاع وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صحفيين بقنبلتي غاز أطلقهما الاحتلال صوبهم شرق جباليا وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة العامة للشباب والثقافة تشارك في احتفال اليوم العربي للتطوع وكالة الرأي الفلسطينية السعودية توقف المباحثات مع واشنطن حول التطبيع مع "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية المحتوى الفلسطيني يُقارع "المنصات" ولائحة الاتهام تتسع! وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالحرم الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية هيئة مقدسية: المرابطون يعبّرون عن غضب الأمة ورفضها للاعتداء على المقدسات وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يناقش تطوير آليات إعداد امتحانات التوظيف عبر ورشة عمل وكالة الرأي الفلسطينية معروف يتحدث عن آخر مستجدات المدن المصرية
أخبار » عجائب وطرائف

سمكة قرش مفترسة تعلق على الرمال ورواد الشاطئ ينقذوها

17 أيلول / سبتمبر 2023 10:24

سمكة قرش على وشك الموت في فلوريدا، ورواد الشاطئ ينقذوها
سمكة قرش على وشك الموت في فلوريدا، ورواد الشاطئ ينقذوها

أظهر مقطع فيديو التقطه أحد السائحين على أحد الشواطئ الأمريكية، لحظة صادمة لسمكة قرش جرفتها المياه على الشاطئ.

ولاحظ المصطافون في بينساكولا بيتش بولاية فلوريدا سمكة قرش كامنة بالقرب من الشاطئ، قبل أن يسحب مجموعة من الرجال القرش مرة أخرى إلى الماء، حتى يتمكن من السباحة بعيدًا بأمان.

وأشارت تينا فاي، من مرتادي الشاطئ إلى أن القرش ظهر فجأة بينما كان مجموعة من الأشخاص يسبحون، ثم علق على الرمال وكان يتخبط أثناء محاولته العودة إلى الماء، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وأوضحت تينا أن أفراد الحياة البرية ورجال الإنقاذ القريبين أخبروا المجموعة أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله لمساعدة سمكة القرش، لذلك أخذوا الأمور على عاتقهم.

وكتبت: "لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لإعادته إلى الماء، حيث أخبرنا رجال الحياة البرية ورجال الإنقاذ أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله، لذلك بذلنا قصارى جهدنا لمحاولة إنقاذه".

وفي المقطع الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر تعليق يقول "رواد الشاطئ يعيدون سمك القرش إلى الماء".

وشوهد 3 رجال وهم يسحبون سمكة القرش من ذيلها، ويديرونها في الماء لمساعدتها على مواجهة المحيط والسباحة بعيدًا.

ويمكن سماع العديد من الشهود وهم يزعمون أن القرش قد مات، وبعد لحظات، بدأ يتحرك وسبح بعيدًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟