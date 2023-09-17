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إصابة صحفيين بقنبلتي غاز أطلقهما الاحتلال صوبهم شرق جباليا

17 أيلول / سبتمبر 2023 06:11

غزةوكالة الرأي :

أصيب مصوران صحفيان مساء اليوم الاحد، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات احتجاجية، نظمها الشباب الثائر قرب الحدود الشرقية لمدينة جباليا شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة الصحفيان فادي الدنف وبلال الصباغ، في القدم، خلال عملهم الصحفي، جراء استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال.

كذلك أصيب عدد من الشباب الثائر بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز تجاههم من قبل الجنود المتمركزين على السياج الحدودي.

يشار إلى أن الشباب الثائر أعلن عن تنظيم فعاليات احتجاجية على الحدود الشرقية في كلاً من جباليا وخانيونس ورفح نصرة للأقصى وتنديداً باعتداءات الاحتلال المستمرة عليه.

 

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