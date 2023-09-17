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قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز

فعاليات احتجاجية للشباب الثائر على الحدود الشرقية للقطاع

17 أيلول / سبتمبر 2023 06:22

غزةوكالة الرأي :

أعلن الشباب الثائر في قطاع غزة، عن تنظيم فعاليات احتجاجية على الحدود الشرقية لعدة مناطق في قطاع غزة، تنديداً بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وباحاته.

واحتشد العشرات من الشبان الغاضبين، قرب السياج الحدودي لمدينة رفح وخانيونس وجباليا، حيث قاموا بإشعال الإطارات المطاطية ورفع علم وفلسطين ورشق الجنود القريبين من السياج بالحجارة.

وقال مراسل "الرأي" إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق تم علاجها ميدانياً.

فيما أصيب صحفيان بقنابل الغاز في الساق، جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال خلال تغطية الأحداث شرق جباليا.

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