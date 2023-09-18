استقرار على أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل

رام الله - وكالة الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي في فلسطين اليوم الاثنين 18-9 -2023، على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.81 شيكل.

الدينار الأردني: 5:38 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.06 شيكل.

الجنيه المصري: 0.12 شيكل.