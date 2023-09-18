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استقرار على أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل

18 أيلول / سبتمبر 2023 08:29

رام الله - وكالة الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي في فلسطين اليوم الاثنين 18-9 -2023، على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.81 شيكل.

الدينار الأردني: 5:38 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.06 شيكل.

الجنيه المصري: 0.12 شيكل.

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