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إنقاذ عائلة ليبية صمدت 5 أيام تحت الأنقاض

18 أيلول / سبتمبر 2023 08:47

إنقاذ عائلة ليبية صمدت 5 أيام تحت الأنقاض
إنقاذ عائلة ليبية صمدت 5 أيام تحت الأنقاض

قال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إنه عثر على أفراد عائلة ناجية تحت الأنقاض، قرب مسجد الصحابة في درنة بعد 5 أيام من كارثة الفيضانات.
ونشر الجهاز، تسجيلًا مصورًا يظهر آليات ثقيلة وهي تحفر في أحد المنازل وتزيل الأنقاض.

ويتحدث مصور الفيديو عن عملية الإنقاذ، وأشار إلى وجود امرأة على قيد الحياة يتم إنقاذها.

ويواصل المسعفون والمتطوعون، عمليات البحث عن آلاف المفقودين في درنة بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة الواقعة على ساحل ليبيا الشرقي.

وقال المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء".

ورفض إعطاء حصيلة بعدد القتلى مؤكدًا أنها "لن تكون نهائية أو دقيقة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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