صدفة غريبة تقود مزارعاً لاكتشاف أغلى قهوة في العالم

ولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية رابع منتج للبن في العالم، لكن هذه المزرعة وتدعى" كاموسيم" باتت الوحيدة التي تنتج نوعا فريدا من القهوة وأكثر الأصناف المرغوبة في العالم وكله بفضل هذا الطائر، طائر جاكو أو غوان بنيلوب الذي يشبه الديك الرومي اجتاح المزرعة منذ أعوام فأصاب صاحبها بالذعر.

لكن سرعان ما أصبحت هذه الطيور مصدر رزقه وسعادته وسرعان ما اكتشف أن غزوها كان نعمة مقنعة لأنها كما الزباد الآسيوي الذي تنتج من فضلاته قهوة كوبي لواك الأغلى والحصرية في العالم يحب تناول حبوب القًهوة .

وقال أنييل كوستا، موظف في مزرعة البن كاموسيم:"يختار الجاكو أفضل الفواكه وأكثرها نضجًا. ونجد حبوب القهوة بين الأوراق والجذوع ويستغرق العثور عليها وقتا طويلا".

وقال روجيريو ليمكي، مدير مزرعة القهوة في كاموسيم:"يحب جاكو البقاء في هذه المنطقة لأنها محمية للغاية. نحن لا نستخدم المواد الكيميائية، ولا نستخدم المنتجات المعدلة وراثيًا. إنها منطقة طبيعية 100% ".

استغرق إقناع العمال بحصاد فضلات الطيور بدلاً من حبوب القهوة بعض الوقت وتم تجاوز هذه العقبة بالإضافة إلى عامين من التجربة والخطأ، واكتشف صاحب المزرعة أن طائر جاكو وعلى الرغم من أنه يبتلع ويفرز حبوب البن كاملة تمامًا إلا أن هضمه لها يقضي تقريبًا على كل الكافيين الموجود فيها.

بالإضافة إلى عملية تخميرها وتفاعل نكهتها مع بذور أخرى .هذا فضلا عن اختيار الجاكو لأفضل الحبوب وأكثرها نضجًا مما يضمن إلى حد كبير أن البن الذي يتم حصاده من أعلى مستويات الجودة.

وأكد هنريكي سلوبر، الرئيس التنفيذي لمزرعة القهوة كاموسيم:"بسبب العمل الذي يتعين علينا القيام به لصنع هذا المنتج من الحصاد الى التجفيف والمعالجة فهو مكلف بشكل طبيعي بالإضافة إلى ندرته فهو يعتمد كثيرًا على الطائر أكثر من اعتماده علينا".

و تحظى قهوة جاكو بشعبية كبيرة في دول مثل فرنسا واليابان والمملكة المتحدة حيث يبيعها بعض المتاجر مقابل الف وسبعمئة دولار للكيلوغرام.