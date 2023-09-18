المقاومة تستهدف الاحتلال في جنين ونابلس ومواجهات بالقدس

نابلس - وكالة الرأي:

واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لعدّة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تصدياتٍ بطوليةٍ للمقاومة والشباب الثائر، تخللها عملياتُ إطلاق نار ومفرقعات نارية وقنابل محلية الصنع.

وأمطر المقاومون بصلياتٍ من الرصاص حاجز سالم العسكري غرب جنين، في حين ألقى الشباب الثائر قنابل محلية “أكواع” صوب حاجز “دوتان” العسكري جنوب غرب المدينة.

واستهدف الشباب الثائر البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال المواجهاتِ.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبل المكبر وصور باهر، في حين أطلق الشباب الثائر مفرقعاتٍ نارية تجاه البرج العسكري عند حاجز مخيم شعفاط.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وقرية زبوبا غرب جنين، وأغلقت المحال التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وشهدت منطقة القنيطرة في بيت فوريك شرق نابلس، مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال مساء أمس، قنابل إضاءة في أجواء قرى شرق نابلس، بعد إطلاق نار استهدف حاجز بيت فوريك العسكري.

وتصدّى أهالي بلدة قصرة جنوب شرق نابلس لهجومٍ للمستوطنين ويجبرونهم على الفرار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” يوم أمس عملية تفجير عبوات ناسفة وتصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات في 6 نقاط متفرقة بالضفة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.