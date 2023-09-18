وكالة الرأي الفلسطينية اقتحامات المستوطنين للأقصى تتواصل بحماية أمنية مشددة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة 4 لاعبين ليبيين في السيول التي اجتاحت شرق البلاد وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة تستهدف الاحتلال في جنين ونابلس ومواجهات بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية صدفة غريبة تقود مزارعاً لاكتشاف أغلى قهوة في العالم وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم منزلين في بيت دجن شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو في أول مباراة سعودية على الأراضي الإيرانية وكالة الرأي الفلسطينية إنقاذ عائلة ليبية صمدت 5 أيام تحت الأنقاض وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعتمد مثمنين جدد للعمل في مجال التثمين العقاري وكالة الرأي الفلسطينية 5 عناصر غذائية موجودة في فواكه وخضراوات الخريف تقوي المناعة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"هاتف جديد" من سامسونغ ينضم لأسرة Galaxy قريبا

18 أيلول / سبتمبر 2023 09:15

"هاتف جديد" من سامسونغ ينضم لأسرة Galaxy قريبا

قررت سامسونغ توسيع أسرة أجهزة Galaxy بهاتف آخر حصل على ميزات جيدة وسيطرح بسعر منافس.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونغ، تحضّر لإطلاق هاتف جديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف "Galaxy A04s"، التي ظهرت العام الماضي، وسيأتي الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (167.9/77/8.8) ملم.

وسيحصل الجهاز على شاشة بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بمعالج "Exynos" من تطوير سامسونغ، و ذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، و ذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فستحصل على 3 عدسات، إحداها بدقة 50 ميغابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية فيه ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وستدعم سامسونغ جهازها الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل بتقنية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟