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روبوت "سمكة" روسي لعمليات البحث والمراقبة

18 أيلول / سبتمبر 2023 09:26

روبوت "سمكة" روسي لعمليات البحث والمراقبة صورة تعبيرية
روبوت

أعلنت جامعة "كورولوف" الروسية أن الخبراء تمكنوا من تطوير روبوت مائي على هيئة سمكة ليستخدم في عمليات البحث والمراقبة البيئية.

وتبعا للخدمة الصحفية للجامعة، فإن الروبوت الذي يبلغ طوله 85 سم تقريبا صُنع على هيئة سمكة القاروص البحرية، ويمكنه تقليد حركات الأسماك والتنقل بشكل مستقل تحت الماء وتغير اتجاهاته باستخدام زعنفة الذيل، وقد تم اختبار الروبوت بنجاح في حوض سباحة.

وحصل الروبوت الجديد على أنظمة مراقبة بصرية، كما جُهّز بتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدته في اجتياز العوائق تحت الماء واكتشاف الأجسام المراد البحث عنها.

ويساعد المظهر الخارجي للروبوت في تمويه حركته تحت الماء، كما أن جسمه الانسيابي الذي أتى على شكل سمكة والزعنفة الذيلية التي حصل عليها يمكنانه من الحركة والمناورة بسرعة عالية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الروبوت يمكنه الغوص لعمق 5 أمتار تحت الماء حاليا، وسيستعمل مستقبلا في عمليات المراقبة البيئيىة وعمليات البحث والاستكشاف تحت الماء.

المصدر: تاس

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