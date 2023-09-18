2190 حالة اعتقال من مدينة القدس منذ بداية العام الجاري

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من حملات الاعتقال المكثفة التي تستهدف المقدسيين بكافة شرائحهم، حيث رصد (2190) حالة اعتقال لمواطنين من القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري بينهم (495) قاصراً و(68) سيدة وفتاة.

وقال مركز فلسطين، إن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق المقدسيين وفي مقدمتها الاعتقالات المسعورة تهدف إلى استنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، وخاصة في فترة الأعياد التي تشهد اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية من حملات الاعتقال والاستدعاء للمقدسيين، كذلك كثف من إصدار قرارات الإبعاد بحق المرابطين والناشطين المقدسيين في الفترة التي سبقت موعد الأعياد اليهودية لمنع المرابطين من التواجد في ساحات المسجد الأقصى لحمايته من الاقتحامات.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح أن الاعتقالات استهدفت كافة شرائح المقدسيين من الأطفال والنساء والقيادات الإسلامية والوطنية، وحتى المرضى وكبار السن، حيث رصد ما يزيد عن (2190) حالة اعتقال، وهي تشكل حوالي 45% من إجمالي الاعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة والتي بلغت (5000) حالة.

وبيَّن الاشقر ان الاعتقالات طالت منذ بدية العام الجاري طالت (495) قاصراً مقدسياً، بينهم عدد من الجرحى منهم الطفل عبد الرحمن الزغل (14 عاما) الذي اعتقل بعد إصابته برصاصة في الرأس وشظايا في قدميه، والطفل عمر أبو ميالة 15عاماً من سلوان والذي اعتقل بعد اطلاق النار عليه من مستوطن واصابته بجراح.

إضافة الى اعتقال (68) سيدة وفتاة، بينهن جريحات منهن السيدة "سميرة حرباوي" 50 عاماً، من حى الشيخ جراح والتي اعتقلت بعد إطلاق النار عليها وأصابتها بجراح في قدميها، والسيدة "فاطمة بدر" اعتقلت بعد إطلاق النار عليها واصابتها بجراح.

وقد اعتقل الاحتلال واستدعى للمقابلة كافة المرابطات في المسجد الأقصى المبارك بما فيهن المرابطات من أراضي 48، وبعضهن تم اعتقاله أكثر من مرة، وجميعهن صدرت بحقهم أوامر ابعاد عن المسجد الأقصى ومحيطة لفترات مختلفة.

وأشار الأشقر الى ان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري سياسة إصدار قرارات الإبعاد، والحبس المنزلي والأوامر الإدارية بحق المقدسيين، حيث رصد المركز (912) قرار إبعاد، غالبيتها عن المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، والمناطق المحيطة بها، فيما أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن (270) قرار حبس منزلي لفترات مختلفة، إضافة الى عشرات أوامر الاعتقال الإداري.

وطالب مركز فلسطين بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها، وتوفير الدعم القانوني والمالي المكثف لأسرى القدس وخاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.