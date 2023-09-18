وكالة الرأي الفلسطينية وكيل التعليم يتفقد العملية التعليمية في مديرية شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين يوم الأربعاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية في جنين وكالة الرأي الفلسطينية بتسيلم: إسرائيل تنفذ "الترانسفير" في عدة تجمعات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق نار صوب سيارة للمستوطنين في غور الأردن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينصب حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ47 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمراجعين كافة وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يعزز تعاونه مع نقابة المحامين الشرعيين وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة إكسل متقدم لموظفيه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ47

18 أيلول / سبتمبر 2023 03:20

أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ47
أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ47

الضفة المحتلة-الرأي:

أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين، أن المعتقلان كايد الفسفوس، وسلطان خلوف  يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ لليوم الـ(47) على التوالي، وسط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت. 

وأكد النادي، في بيان له، أنّه وحتّى اليوم ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهما، أو نقلهما إلى مستشفى مدني، رغم مرور هذه المدة على الإضراب.

كما وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز المعتقل الفسفوس في زنازين (سجن النقب) الذي يرافقه تنفيذ إجراءات تنكيلية ممنهجة بحقّه، والمعتقل خلوف ما يزال محتجزًا في (عيادة سجن الرملة)، حيث يعاني من تدهور كبير على وضعه الصحيّ. 

وذكر نادي الأسير أن المعتقلين الفسفوس وخلوف، من المعتقلين الذين خاضوا سابقًا إضرابات طويلة رفضًا للاعتقال الإداريّ، حيث خاض الفسفوس إضرابًا عن الطعام عام 2021 واستمر لمدة (131) يومًا، كما وخاض المعتقل خلوف في عام 2019 إضرابًا واستمر لمدة (67) يومًا، وواجها مشاكل صحية من آثار الإضراب الطويل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟