أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ47

الضفة المحتلة-الرأي:

أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين، أن المعتقلان كايد الفسفوس، وسلطان خلوف يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ لليوم الـ(47) على التوالي، وسط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.

وأكد النادي، في بيان له، أنّه وحتّى اليوم ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهما، أو نقلهما إلى مستشفى مدني، رغم مرور هذه المدة على الإضراب.

كما وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز المعتقل الفسفوس في زنازين (سجن النقب) الذي يرافقه تنفيذ إجراءات تنكيلية ممنهجة بحقّه، والمعتقل خلوف ما يزال محتجزًا في (عيادة سجن الرملة)، حيث يعاني من تدهور كبير على وضعه الصحيّ.

وذكر نادي الأسير أن المعتقلين الفسفوس وخلوف، من المعتقلين الذين خاضوا سابقًا إضرابات طويلة رفضًا للاعتقال الإداريّ، حيث خاض الفسفوس إضرابًا عن الطعام عام 2021 واستمر لمدة (131) يومًا، كما وخاض المعتقل خلوف في عام 2019 إضرابًا واستمر لمدة (67) يومًا، وواجها مشاكل صحية من آثار الإضراب الطويل.