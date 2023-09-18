الاحتلال ينصب حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم

الضفة المحتلة-الرأي:

نصبت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن تلك القوات نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.