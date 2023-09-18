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الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت شرق أريحا

18 أيلول / سبتمبر 2023 06:59

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

 أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم 3 بركسات زراعية وخيمة سكن في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية، أن تلك القوات وزعت 4 إخطارات بالهدم لثلاثة بركسات زراعية، إضافة إلى خيمة للسكن، للمواطن جمال محمد جهالين، وأبناؤه داوود وأحمد.

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