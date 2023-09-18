الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت شرق أريحا

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم 3 بركسات زراعية وخيمة سكن في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.
وذكرت مصادر محلية، أن تلك القوات وزعت 4 إخطارات بالهدم لثلاثة بركسات زراعية، إضافة إلى خيمة للسكن، للمواطن جمال محمد جهالين، وأبناؤه داوود وأحمد.
عاجل |
18 أيلول / سبتمبر 2023 06:59
الضفة المحتلة-الرأي:
أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم 3 بركسات زراعية وخيمة سكن في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.
وذكرت مصادر محلية، أن تلك القوات وزعت 4 إخطارات بالهدم لثلاثة بركسات زراعية، إضافة إلى خيمة للسكن، للمواطن جمال محمد جهالين، وأبناؤه داوود وأحمد.