الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت شرق أريحا

الضفة المحتلة-الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم 3 بركسات زراعية وخيمة سكن في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية، أن تلك القوات وزعت 4 إخطارات بالهدم لثلاثة بركسات زراعية، إضافة إلى خيمة للسكن، للمواطن جمال محمد جهالين، وأبناؤه داوود وأحمد.