وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم المستشار "جمال الغرة" بعد وصوله إلى سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تُنفذ فعاليات ومبادرات توعوية في مدارس تعليم الشمال وكالة الرأي الفلسطينية خريجو غزة يطالبون "أونروا" بتوفير فرص عمل لهم وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة المرأة" تواصل البرنامج التدريبي في كتابة التقارير والتوثيق الدولي وكالة الرأي الفلسطينية "الموساد" يشارك في تحقيقات حول تهريب أسلحة من الأردن للضفة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل السفير الفلسطيني بفنلندا في زيارة للكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية "العمل "تشرع بمقابلات مشروع أيادي للدورات المهنية القصيرة وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان الفسفوس وخلوف يواصلان الإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك بخان يونس تنظم جولة رقابية على الباعة المتجولين أمام المدارس وكالة الرأي الفلسطينية العمل وشركة الكهرباء توقعان اتفاقية لتطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

19 أيلول / سبتمبر 2023 08:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله – وكالة الرأي:  

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟