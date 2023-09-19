الاحتلال يأخذ قياسات منازل 3 أسرى بنابلس تمهيدًا لهدمها

نابلس – وكالة الرأي:

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قياسات ثلاثة منازل في قرية عوريف جنوب نابلس، تمهيدا لهدمها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم، وداهمت ثلاثة منازل، وأخذت قياساتها، تمهيدا لهدمها، وتعود لكل من: محمد أحمد شحادة، وكايد صباح، وجبريل الصفدي.

يذكر أن الشهيدين القساميين مهند شحادة وخالد صباح نفذا عملية إطلاق نار في مستوطنة "عيليه" في 20 يونيو/ حزيران 2023، والتي أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين.

واستشهد شحادة في موقع العملية، فيما تمكن صباح من الانسحاب واستشهد بعد ساعات على يد قوة إسرائيلية خاصة في بلدة عقابا بمحافظة طوباس.

وأخذت قوات الاحتلال في وقت سابق قياسات منزلي الشهيدين شحادة وصبّاح تمهيدا لهدمهما في وقت لاحق.