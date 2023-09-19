وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم المستشار "جمال الغرة" بعد وصوله إلى سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تُنفذ فعاليات ومبادرات توعوية في مدارس تعليم الشمال وكالة الرأي الفلسطينية خريجو غزة يطالبون "أونروا" بتوفير فرص عمل لهم وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة المرأة" تواصل البرنامج التدريبي في كتابة التقارير والتوثيق الدولي وكالة الرأي الفلسطينية "الموساد" يشارك في تحقيقات حول تهريب أسلحة من الأردن للضفة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل السفير الفلسطيني بفنلندا في زيارة للكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية "العمل "تشرع بمقابلات مشروع أيادي للدورات المهنية القصيرة وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان الفسفوس وخلوف يواصلان الإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك بخان يونس تنظم جولة رقابية على الباعة المتجولين أمام المدارس وكالة الرأي الفلسطينية العمل وشركة الكهرباء توقعان اتفاقية لتطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يأخذ قياسات منازل 3 أسرى بنابلس تمهيدًا لهدمها

19 أيلول / سبتمبر 2023 08:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس – وكالة الرأي:  

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قياسات ثلاثة منازل في قرية عوريف جنوب نابلس، تمهيدا لهدمها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم، وداهمت ثلاثة منازل، وأخذت قياساتها، تمهيدا لهدمها، وتعود لكل من: محمد أحمد شحادة، وكايد صباح، وجبريل الصفدي.

يذكر أن الشهيدين القساميين مهند شحادة وخالد صباح نفذا عملية إطلاق نار في مستوطنة "عيليه" في 20 يونيو/ حزيران 2023، والتي أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين.

واستشهد شحادة في موقع العملية، فيما تمكن صباح من الانسحاب واستشهد بعد ساعات على يد قوة إسرائيلية خاصة في بلدة عقابا بمحافظة طوباس.

وأخذت قوات الاحتلال في وقت سابق قياسات منزلي الشهيدين شحادة وصبّاح تمهيدا لهدمهما في وقت لاحق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟