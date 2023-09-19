جوجل تتيح لمستخدمى أندرويد "أرشفة التطبيقات" تلقائيا

تصبح مساحة التخزين الخاصة بك مزدحمة للغاية، فيما تكافح جوجل ذلك من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، بما في ذلك خيار أرشفة التطبيقات الذي تم تقديمه مؤخرًا والذي يقلل تلقائيًا من استخدام مساحة التخزين للتطبيقات التي لم تستخدمها لفترة طويلة.



وبينما كان عليك تجاوز بعض العقبات لتنشيطه في الماضي، تقوم Google الآن بطرح تفعيل بسيط لهذا على متجر Play، حيث كانت الأرشفة التلقائية متاحة سابقًا فقط عندما تكون سعة التخزين منخفضة بالفعل، مع ظهور مطالبة تسألك عما إذا كنت ترغب في تشغيل الخيار لتوفير بعض المساحة.



لكن بحسب موقع androidpolice الأمريكى، فإن خيار الأرشفة التلقائية أصبح متاحًا لعدد أكبر من الأشخاص، وهو موجود في إعدادات متجر Play ضمن تبويب "عام"، حيث يمكنك ببساطة تشغيله وإيقاف تشغيله، وهذا يجعل من الأسهل بكثير أن تكون استباقيًا بشأن استخدام مساحة التخزين، مما يجعل من الممكن الاحتفاظ بجميع تطبيقاتك الأكثر أهمية على جهازك دون أن تشغل مساحة كبيرة كما لو كانت ستشغلها.



يستخدم أرشيف التطبيقات التلقائي تنسيق حزمة تطبيقات Android، والذي يسمح لمطوري التطبيقات بدفع الملفات الضرورية التي يحتاجها هاتفك فقط، ويهدف هذا إلى المساعدة في توفير النطاق الترددي والتخزين بالفعل، ولكن مع تنشيط الأرشفة التلقائية، يمكن لهاتفك تقليص حجم الحزم بشكل أكبر.



وتقول Google أنه يمكنك توفير ما يصل إلى 60 بالمائة من مساحة التخزين دون فقدان أي بيانات ودون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق، لفتحه مرة أخرى، سيتعين على هاتفك تنزيل بعض الملفات الإضافية.



وستظل التطبيقات المؤرشفة موجودة على شاشتك الرئيسية، ولكن سيكون بها رمز سحابي صغير عليها لتوضيح أنها ليست متاحة بالكامل للاستخدام، وستظهر التطبيقات المؤرشفة أيضًا في لوحة إدارة التطبيقات والجهاز في متجر Play ضمن علامة التبويب إدارة، وستجد هنا عامل تصفية مؤرشفًا جديدًا، والذي يمكنك تشغيله لإظهار التطبيقات المؤرشفة فقط.



ويتم طرح خيار الأرشفة التلقائية على نطاق واسع في الوقت الحالي، حيث أبلغ العديد من الأشخاص أنهم اكتشفوه لأول مرة على الإصدار 37.4 و37.5 من متجر Play، وقد يكون متاحًا في إصدارات مختلفة أيضًا، على افتراض أن التبديل يتم طرحه كتغيير من جانب الخادم بدلاً من ربطه بتحديث كامل للتطبيق.



ولدى Google أيضًا إجراء آخر في المتجر للتطبيقات التي لم تستخدمها لمدة ثلاثة أشهر، وبعد هذا الإطار الزمني، سيتم تلقائيًا إزالة الأذونات ومنعها من إرسال الإشعارات في طريقك، ويهدف هذا إلى تأمين خصوصيتك وبطاريتك، نظرًا لأن هذه التطبيقات تفقد الامتيازات التي تسمح لها بالعمل في الخلفية، ومع ذلك، لا يرتبط هذا بالأرشفة، وستظل التطبيقات جاهزة تمامًا للاستخدام محليًا.

