وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم المستشار "جمال الغرة" بعد وصوله إلى سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تُنفذ فعاليات ومبادرات توعوية في مدارس تعليم الشمال وكالة الرأي الفلسطينية خريجو غزة يطالبون "أونروا" بتوفير فرص عمل لهم وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة المرأة" تواصل البرنامج التدريبي في كتابة التقارير والتوثيق الدولي وكالة الرأي الفلسطينية "الموساد" يشارك في تحقيقات حول تهريب أسلحة من الأردن للضفة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل السفير الفلسطيني بفنلندا في زيارة للكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية "العمل "تشرع بمقابلات مشروع أيادي للدورات المهنية القصيرة وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان الفسفوس وخلوف يواصلان الإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك بخان يونس تنظم جولة رقابية على الباعة المتجولين أمام المدارس وكالة الرأي الفلسطينية العمل وشركة الكهرباء توقعان اتفاقية لتطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حنيني: منع الاحتلال إدخال الملابس للأسرى جريمة عنصرية

19 أيلول / سبتمبر 2023 09:21

حنيني
حنيني

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:  

أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني، أن قرار الاحتلال معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدة ٦ أشهر جريمة عنصرية تصعيدية، لن تكسر إرادة أسرانا، ومُكابرة سيدفع الاحتلال ثمنها إذا أصر عليها.

وشدد حنيني في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى تزيدهم قوة واستبسالا في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية وحياتهم الكريمة داخل السجون، مبينًا أنهم سيواصلون التصدي لانتهاكات الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، وسيعود المدعو بن غفير ووزراء الحكومة الفاشية كل مرة يجرون أذيال الخيبة.

ودعا أبناء شعبنا لإدامة نصرة الأسرى، والمشاركة في كل الفعاليات المساندة لهم، والعمل على كل المستويات لفضح جرائم الاحتلال بحقهم، ونقل رسالة الأسرى للعالم، ومنع الاحتلال من الاستفراد بهم مهما كان الثمن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟