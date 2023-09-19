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وزارة الأسرى: عقوبات الاحتلال بسجن النقب تضاعف معاناة الأسرى

19 أيلول / سبتمبر 2023 09:39

الأسرى في سجون الاحتلال
الأسرى في سجون الاحتلال

غزةوكالة الرأي :

أكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن قرار إدارة سجن النقب فرض عقوبة على أسرى قسمي 26 ،27 بحرمانهم من إدخال الملابس الشتوية لمدة ستة أشهر قرار غير إنساني ويمس جوهر الواقع الحياتي للأسير.

وقالت في تصريح وصل "وكالة الرأي" إن هذا القرار من شأنه أن يضاعف من معاناة الأسرى مع اقتراب حلول فصل الشتاء وتزايد أعداد المعتقلين، وحاجتهم الماسة للملابس والأغطية.

وشددت أن استمرار إدارة سجن النقب في تنفيذ تعليمات وخطط المتطرف (بن غفير) بالتضييق على الأسرى سيكون له تبعات خطيرة، وينذر بتجديد المواجهة والتصعيد.

وقالت وزارة الأسرى إنها ستواصل مع اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة تصديها لكل محاولات حكومة الاحتلال الفاشية مصادرة حقوق الأسرى وإنجازاتهم، وتضييق الوضع المعيشي والحياتي، متسلحة بوحدتها وعزيمتها، ودعم وإسناد شعبنا بكل مكوناته.

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