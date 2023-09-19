خريجو غزة يطالبون "أونروا" بتوفير فرص عمل لهم

غزة – وكالة الرأي:

طالب عشرات الخريجين والخريجات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بتوفير فرص عمل لهم.

وقالت متحدثة باسم الخريجين في كلمة لها خلال وقفة اجتجاجية حاشدة أمام مقر الوكالة بمدينة غزة: "جئنا اليوم لنطالب الأونروا بخلق فرص عمل للخريجين في قطاع غزة".

وأضافت أن من حق الشباب الفلسطيني أن يحيا حياة كريمة كباقي دول العالم، مشيرةً إلى أن ما يزيد عن 16 ألف خريج وخريجة ينتظرون فرصتهم في الحصول على حقهم في التوظيف.

وطالبت بإعادة البرامج الخاصة لتشغيل الخريجين، ودعم البرامج والتدريبات التي تدعم الخريجين في الحصول على فرص عمل.

بدوره، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي: "نقف اليوم لدعم حق خريجي الجامعات في الحصول على فرص عمل".

وأوضح عبد العاطي خلال الوقفة، أن قطاع غزة يتعرض لحصار ترك تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، لافتا إلى ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب إلى 75% ما أدى لتولد ديناميكيات سلبية في المجتمع.

ودعا المفوض العام للأونروا لإعداد برنامج إسعافي للخريجين في قطاع غزة، وفتح حوار جاد مع الشباب بما يضمن إيجاد فرص عمل لهم وتوفير حياة كريمة.

وطالب عبد العاطي، بدعم مشاريع الشباب التنموية وتقديم قروض ميسرة لهم، مؤكدا الاستمرار بدعم آمال وتطلعات وطموح الشباب الخريجين الذين هم ضحايا لعدوان الاحتلال والحصار.