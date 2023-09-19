وكالة الرأي الفلسطينية ارتقاء شهيد وإصابة 11 مواطناً بجراح شرق القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول أسيراً من مخيم جنين إلى الاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية شرطة معن تنهي خلافاً مالياً بقيمة "10" آلاف دولار وكالة الرأي الفلسطينية نقص الأدوية يهدد من جديد حياة مرضى الفشل الكلوي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين ووزارة الداخلية يبحثان سبل التعاون الإعلامي المشترك وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور عدد من عوائل الأسرى في محافظة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الأوقاف الشرعية للبنين تستقبل وفداً من وحدة التعليم الشّرعي وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تنظم دورة حول الرعاية التكتيكية لإصابات الحروب " TCCC" وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس تجتمع مع التخطيط والتعاون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي بشمال غزة ينظم وقفة تضامنية مع الأسرى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يهدمون خيمة سكنية وحظيرة أغنام في الخليل

19 أيلول / سبتمبر 2023 09:02

الخليل - وكالة الرأي

هدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خيمة سكنية وحظيرة أغنام، في حين نصب جنود الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية على مداخل ومخارج مدينة الخليل وبلداتها الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، أجبروا المواطن محمود داوود على مغادرة منطقة "العين البيضاء"، وهدموا خيمته السكنية وحظيرة للأغنام، وشرّدوا عائلته وأطفاله.

كما رعى مستوطنو مستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، أغنامهم في أراضٍ مزروعة بالزيتون تعود لعائلة الجبارين.

وفي السياق ذاته، نصب جنود الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الجنوبية بمنطقتي الحرايق وقلقس، وعلى مدخلي مخيم الفوار وبلدة دورا، وعرقلوا حركة المواطنين وفتشوا مركباتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟