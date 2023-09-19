مستوطنون يهدمون خيمة سكنية وحظيرة أغنام في الخليل

الخليل - وكالة الرأي

هدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خيمة سكنية وحظيرة أغنام، في حين نصب جنود الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية على مداخل ومخارج مدينة الخليل وبلداتها الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، أجبروا المواطن محمود داوود على مغادرة منطقة "العين البيضاء"، وهدموا خيمته السكنية وحظيرة للأغنام، وشرّدوا عائلته وأطفاله.

كما رعى مستوطنو مستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، أغنامهم في أراضٍ مزروعة بالزيتون تعود لعائلة الجبارين.

وفي السياق ذاته، نصب جنود الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الجنوبية بمنطقتي الحرايق وقلقس، وعلى مدخلي مخيم الفوار وبلدة دورا، وعرقلوا حركة المواطنين وفتشوا مركباتهم.