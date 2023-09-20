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أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم

20 أيلول / سبتمبر 2023 08:33

رام الله - وكالة الرأي

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الأربعاء كما يلي:

الدولار: 3.81 شيكل

الدينار: 5.38 شيكل

اليورو: 4.07 شيكل

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