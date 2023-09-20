وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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20 أيلول / سبتمبر 2023 08:33
رام الله - وكالة الرأي
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الأربعاء كما يلي:
الدولار: 3.81 شيكل
الدينار: 5.38 شيكل
اليورو: 4.07 شيكل
كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال
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