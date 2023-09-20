الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، 10 مواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد حسن حمدان، وياسين مروان حمدان من سكان مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت من رام الله: محمود البرجي من دير جرير، وإصرار معروف من عين قينيا، والشاب إسماعيل شرفا من بلدة بيتا بنابلس، والشاب معتصم منذر قفيشة من الخليل.

وفي قرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة، اعتقل قوات الاحتلال محمد كمال طبنجة، وشقيقه مهند، وعلاء فقية، ويوسف جبر.