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نشطاء كويتيون يطلقون حملة لكسر الحصار عن غزة

20 أيلول / سبتمبر 2023 11:06

نشطاء كويتيون
نشطاء كويتيون

الكويت – وكالة الرأي:  

أطلق نشطاء كويتيون، حملة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بعنوان "افتحوا موانئ غزة" ضمن فعاليات "الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة.

وقال النشطاء، أن الحملة ستنطلق في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري وتستمر حتى الثلاثين من الشهر ذاته، بهدف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من خلال عدة فعاليات، أهمها وأبرزها التظاهرة البحرية والمفروض إطلاقها من عدة عواصم عربية وأوربية في وقت متزامن، يسبقه العديد من الحملات الإعلامية المعرفة بالحصار وأثاره على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء.

وأضافوا أن الحملة ستقيم مهرجاناً تضامناً في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة الكويتي للمطالبة بفك الحصار عن غزة.

ودعا النشطاء، اتحاد المحامين العرب لـ "رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني لمطالبته برفع الحصار، ومعاقبته على كل الجرائم الانسانية التي ترتبت عليه.

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