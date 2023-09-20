كتائب القسام تزفّ اثنين من مجاهديها ارتقيا في جنين

غزة – وكالة الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مجاهديها محمود علي السعدي، ومحمود خالد العرعراوي اللذين ارتقيا بعد اشتباكٍ مسلح خاضوه مع مجاهدي مختلف الفصائل في مخيم جنين أمس الثلاثاء.

وقالت الكتائب في بيان وصل "الرأي" نسخة منه: "إن مجاهديها الشهداء أساؤوا وجه قوات الاحتلال الخاصة وأذاقوها بأس جنين الشديد، حين حاولت التسلل ليل أمس الثلاثاء إلى مخيم العزة والصمود فاكتشفها المجاهدون وأمطروها بصلياتٍ كثيفة من الرصاص، وفجروا عدداً من آليات العدو بعبوات الموت، موقعين في صفوفهم إصاباتٍ محققة".

ونعت الشهيدين عطا وموسى ورأفت خمايسة اللذين ارتقيا خلال الاشتباكات مع الاحتلال، مؤكدةً أن مخيم جنين سيبقى عصيا على المحتل ولن يتمكن من كسره.