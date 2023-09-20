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جماهير خان يونس تشيع جثمان الشهيد يوسف رضوان

20 أيلول / سبتمبر 2023 04:38

تشييع جثمان الشهيد رضوان شرق خان يونس
تشييع جثمان الشهيد رضوان شرق خان يونس

غزة- الرأي:

شيعت جماهير غفيرة في خان يونس، جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد يوسف سالم رضوان (25 عاماً) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس باتجاه مسقط رأس الشهيد في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، لإلقاء نظرة الوداع من الأهل والمحبين، ثم إلى مسجد حمزة في البلدة لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وشارك في التشييع مئات المواطنين وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة وجنين وأريحا وكل المدن والمخيمات، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديداً باعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى.

وكان الشاب رضوان قد استُشهد جراء إصابته برصاصة في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال قمع تظاهرات على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، إضافة إلى إصابة 11 مواطناً بجروح مختلفة.

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