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تشييع جثامين شهداء جنين في مسيرات حاشدة

20 أيلول / سبتمبر 2023 04:47

مسيرات حاشدة لتشييع الشهداء في مخيم ومدينة جنين
مسيرات حاشدة لتشييع الشهداء في مخيم ومدينة جنين

الضفة المحتلة-الرأي:

شيع آلاف المواطنين، ظهر اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الليلة الماضية، خلال العدوان على مخيم جنين والذي أصيب خلاله 30 مواطناً بجروح.

وانطلق موكب تشييع الشهداء محمود علي نافع السعدي، الشهيد محمود خالد عرعراوي، وهما من كتيبة جنين والشهيد رأفت عمر خمايسة، والشهيد عطا موسى من قرية مركة، من مستشفى إبن سينا في مدينة جنين، يتقدمهم العشرات من مقاومين الأجنحة العسكرية للفصائل الذين حملوا جثامين الشهداء على الأكتاف وجابوا شوارع جنين ومخيمها وسط ترديد الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه والتي أكدت على دعم المقاومة وإستمرارها حتى دحر الاحتلال.

وبعد إلقاء عوائل الشهداء نظرة الوداع الأخيرة على جثامين الشهداء، خمايسة في جنين، والسعدي والعرعراوي في مخيم جنين وموسى في قرية مركة، انطلقت المسيرة نحو مقابر الشهداء .

وبعد ايواء الشهداء الثلاثة الثرى، ألقيت العديد من الكلمات للقوى والأجنحة العسكرية للفصائل والتي أشادت بمناقب الشهداء وبطولاتهم، وأكدت المضي على خطاهم وإستمرار المقاومة في التصدي للإحتلال وافشال مخططاته خاصة بمخيم جنين الذي سيبقى عصيا على الكسر وشوكة في حلق الاحتلال.

وكانت الوحدات الخاصة نفذت عملية في مخيم جنين استهدفت القائد العام لشهداء الأقصى "أبو البهاء" والذي نجا من الكمين بينما هددت قوات الاحتلال عائلته بتصفيته إذا لم يسلم نفسه، واعتقلت والده ولكنها أفرجت عنه بعد نصف ساعة وسلمته عن حاجز الجلمة للهلال الأحمر الفلسطيني إثر تعرضه لنوبة قلبية، وقد أسفر العدوان الإسرائيلي عن ارتقاء الشهداء والجرحى بينما إعترف الاحتلال بإصابة دوريتين بأضرار جراء إستهدافهما بعبوات المقاومة المصنعة محليا.

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