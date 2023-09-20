سرايا القدس تنعى ثلّة من شهدائها في جنين

الضفة المحتلة-الرأي:

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 20/9/2023، إلى شعبنا المجاهد العظيم، ثلّة من شهدائها الأبطال الذين ارتقوا مساء أمس الثلاثاء خلال عملية التصدي الباسل لقوات العدو التي توغلت عند أطراف مخيم جنين وهم:

- شهيدها المجاهد: عطا ياسر موسى (29 عاماً)

أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس

- شهيدها المجاهد: محمود خالد عرعراوي (24 عاماً)

أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس

- شهيدها المجاهد: محمود علي السعدي ( 23 عاماً)

أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس

وقالت السرايا: إن الشهداء الذين ارتقوا مساء أمس الثلاثاء خلال عملية التصدي الباسل لقوات العدو التي توغلت عند أطراف مخيم جنين، ليلتحقوا برفقاء دربهم من الشهداء العظماء، مدافعين عن أرضهم ومؤدّين لواجبهم المُقدس في قتال هذا العدو الغاشم، بعد مشوارٍ جهاديٍ حافل بالتضحية والبطولة والفداء ومقارعة الأعداء.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء ستبقي جذوة المقاومة متوهجة ومتقدة في كل الساحات، موضحةً أن استمرار جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني ومقاوميه الأبطال في جنين وغزة وأريحا، سيكون دافعًا لاستمرار القتال وتصاعده في كل فلسطين المحتلة.

وشددت سرايا القدس ومعها قوى المقاومة ستبقى رأس الحربة في مواجهة إرهاب العدو، وسنبقى مدافعين عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا مهما كلفنا ذلك من ثمن بعون الله تعالى.