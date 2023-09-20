الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين

وكالات- وكالة الرأي:

دعا الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، السلطات "الإسرائيلية" إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين "العنيفين"، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.

وعبر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن قلقه إزاء المشكلة المتزايدة المتمثلة في عنف المستوطنين.

وذكر الاتحاد الأوروبي، أنه خلال زيارة دبلوماسية للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، المهجرة بالفعل أو المهددة بالتهجير، تعرضت البعثات الدبلوماسية الأوروبية وغيرها من البعثات الدبلوماسية لمضايقات عنيفة من قبل المستوطنين "الإسرائيليين".