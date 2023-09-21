الطقس: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على الحرارة

رام الله - وكالة الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل: يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الافقية.