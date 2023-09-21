أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم الخميس

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
21 أيلول / سبتمبر 2023 08:36
غزة - وكالة الرأي
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الخميس، كما يلي:
كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال
09:11أفعى "حول الرقبة" في مكان عام تورّط صاحبها
09:06إنقاذ دب علق رأسه داخل برميل لعدة أيام
09:02هاتف متطور وبسعر منافس من Xiaomi يكتسح الأسواق العالمية
08:21الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة
08:447 نصائح صحية للتخلص من الوزن الزائد.. بلاش وجبات سريعة
ممتاز
جيد ومقبول
غير مقبول
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015