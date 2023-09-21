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أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم الخميس

21 أيلول / سبتمبر 2023 08:36

غزة - وكالة الرأي

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الخميس، كما يلي:

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