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إنقاذ دب علق رأسه داخل برميل لعدة أيام

21 أيلول / سبتمبر 2023 09:06

إنقاذ دب علق رأسه داخل برميل لعدة أيام
إنقاذ دب علق رأسه داخل برميل لعدة أيام

عثرت مؤسسة إسبانية على دب عالق رأسه داخل برميل بلاستيكي ضخم، في مكان قريب من منطقة أنلاريس ديل سيل شمال غربي العاصمة مدريد.

ووجدت مؤسسة "براون بير فاونديشين" الدب وهو يتحرك متعثرًا بالبرميل، بعد أيام ظل فيها على نفس الحال.

وأفادت المؤسسة أن أحد السكان شاهد الحالة التي كان عليها الدب، حتى تواصل معها وأبلغها بمكان وجوده.

وعانى الدب لحظة الوصول إليه من رعشة، بخلاف شعوره بالجوع.

فيما قال بورغا مارتينيز، الذي أبلغ عن حالة الدب، إنه عثر على هذا الكائن وهو يتخبط، حتى استنتج أنه يعجز عن الرؤية، خاصة أنه لم يتوقف عن الاصطدام بالأشجار.

من جانبه، رجح غويليرمو بالوميرو، رئيس مؤسسة "براون بير فاونديشين"، أن الدب علق في البرميل لحاجته إلى تناول الطعام.

نوه "بالوميرو" أن وزن الدب يبلغ 98.5 كيلوغرامًا، وهو وزن أقل من الطبيعي بالنسبة لأقرانه.

ومع وصول رجال المؤسسة إلى مكان تواجد الدب، حقنوه بمادة مهدئة وخط في النوم لمدة 12 دقيقة، وخلالها خلصوا رأسه من البرميل، ووضعوا حول رقبته جهاز تتبع للاطمئنان على حالته.

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