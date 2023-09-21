ضجة في مصر بسبب "البقرة المعجزة".. ما حقيقتها؟

ضجة في مصر أشعلها مقطع فيديو لتجمع للأهالي حول بقرة يقال إنها "مبروكة"، ويلجأ إليها الأهالي في محافظة البحيرة شمال البلاد لـ"التبرك بها".

ويظهر الفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقرة صغيرة ومن حولها الأهالي يقولون إنها "مباركة"، ويحيطون رقبتها بمسابح.

ويقول صاحب العجل ويدعى زهران الزواوي في تصريحات تلفزيونية: "العجلة حالتها نادرة، والطبيب البيطري أكد أنها حامل، وستضع قريبًا بعملية قيصرية لأن عظامها لم تكتمل".

وأضاف: "قلنا إن البقرة مبروكة لأنها منذ ولادتها والأمور تسير على ما يرام، لم أتعرض لأي خسارة في مزرعتي، وكنت قبل ولادتها أتعرض لخسائر فادحة، وكانت المواشي تموت بشكل مفاجئ".

وعن سبب وضع المسابح حول رقبة البقرة، قال "الزواوي": "أطفال القرية هم من وضعوا المسابح لأن حالتها أذهلتنا، ونحن نذرناها لله، وعمرها الآن 4 شهور و13 يوما، وحالتها عبارة عن تورم في الضرع".

من جهته، علق رئيس هيئة الخدمات البيطرية في مصر، الدكتور إيهاب صابر، علي فيديو بقرة البحيرة، موضحًا أن "شكل الضرع في العجلة به خلل هرموني، لأن البلوغ الطبيعي 9 شهور والعشار 15 شهرا".

وأضاف: "الضرع يتضخم بسبب هرمون البروجسترون، وإذا لم يكن هذا السبب، فربما جرح خارجي تسبب في هذا الالتهاب، وهذه ليست معجزة، إنما حالة مرضية غريبة بين كل ألف حالة، وتمر عليه حالات مشابهة".