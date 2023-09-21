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دعوات للمشاركة بالفجر العظيم غدًا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

21 أيلول / سبتمبر 2023 09:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط دعوات للمشاركة في الفجر العظيم غدًا الجمعة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد.

وذكرت أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين في تدنيس باحاته خلال فترة الأعياد اليهودية.

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