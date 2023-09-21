الاحتلال يحكم على أسير جريح بالسجن 9 أعوام ونصف

الداخل المحتل-الرأي:

قال نادي الأسير، "إنّ المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) حكمت على الأسير الجريح محمد أبو صبره (50 عامًا) من نابلس، بالسّجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف، وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل، ووقف تنفيذ لمدة سنة ولغاية ثلاث سنوات، وذلك (بتهمة) محاولته تنفيذ عملية طعن".

وأوضح النادي، أنّ الاحتلال اعتقل أبو صبره في 17 أيار/ مايو 2022، بعد إطلاق النار عليه من أمام حاجز حوارة العسكريّ، وفي حينه أصيب بعدة إصابات في بطنه، وساقه اليسرى، وخضع في بداية اعتقاله لسلسلة عمليات جراحية، خلالها تم استئصال أجزاء من أمعائه، ومن البنكرياس، كما أنه أصيب بعدة كسور في الحوض، واليوم حيث يقبع في سجن (مجدو)، ما يزال يعاني من وضع صحيّ صعب ومأساوي، ويواجه جريمة الإهمال الطبي، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ أبو صبره، كان قد احتجز لفترة في ما تسمى (بعيادة سجن الرملة)، وفي حينه تعرض للعزل الانفرادي، رغم وضعه الصحي الصعب، وذلك قبل نقله إلى سجن (مجدو).

من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال، صعدت خلال العام المنصرم والعام الجاري، وبشكل لافت من إطلاق النار على المواطنين خلال عمليات اعتقالهم، وقد اعتقلت العشرات من الجرحى الذين ما يزال جزءًا منهم يعانون من أوضاع صحية صعبة.