باكستان وماليزيا تدينان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أدانت دولتا باكستان وماليزيا، العدوان الصهيوني المتصاعد على المسجد الأقصى المبارك، واقتحامات المتطرفين له؛ بحجة الأعياد اليهودية، واعتداء قوات الاحتلال على المصلين المسلمين والمرابطين على أبوابه.

دولة باكستان أدانت بشدة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لوقف العدوان الصهيوني في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بلوش، خلال مؤتمر صحفي: “إن باكستان تدين بشدة اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى مؤخرا تحت مراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وترى أن استمرار الاقتحامات يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وإهانة للمشاعر الدينية للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وجددت بالوش دعوة باكستان للمجتمع الدولي إلى العمل بشكل منسق لوضع حد للممارسات الصهيونية التصعيدية لصالح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، وفق تعبيرها.

من جهتها أدانت ماليزيا بشدة اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى يوم الأحد الماضي، والاعتداء على المرابطين عند أحد مداخل المسجد الأقصى.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، إن الهجوم على المصلين يعد عملا استفزازيا متعمدا وانتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، والذي يهدف إلى تحدي الوضع التاريخي والقانوني للقدس والحرم الشريف.

ودعت ماليزيا مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى الوفاء بالمسؤولية المتمثلة في تحميل الاحتلال المسؤولية عن أعمال العنف المستمرة ضد الإنسانية وتجاهله الصارخ لعدد لا يحصى من مبادئ القانون الدولي.

وطالبت بوقف “جميع أعمال الاستفزاز والعنف فورا من أجل السلام والأمن”، وقالت إنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل الهجمات الإسرائيلية المستمرة وسياسات الفصل العنصري التي تنتهك الحقوق الأساسية والحياة وسبل العيش والكرامة للفلسطينيين من مختلف الأديان في أرضهم”.

وجددت ماليزيا تمسكها بموقفها المبدئي المتمثل في أن “فلسطين تستحق أن تكون فلسطين الدولة المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس” وفق قولها.