وزير كويتي ينسحب من مؤتمر دولي لوجود وزير "إسرائيلي"

نيويورك - وكالات:

انسحب وزير الصحة الكويتي، أحمد العوضي، من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتراضاً على وجود وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها، إن الوزير العوضي "غادر القاعة قبل بدء كلمة الوزير الكيان الصهيوني" في المؤتمر، وذلك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك.



كما لفتت المصادر إلى أن "العوضي لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاماً مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة تجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية".



وتتبنى دولة الكويت موقفاً ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة في كل المناسبات العربية والدولية التزامها بدعم حقوق الفلسطينين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن قال وزير خارجية الكويت سالم العبد الله الصباح، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، إن "القضية الفلسطينية تظل في واجهة القضايا التي تشهدها منطقتنا العربية، خاصةً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرار الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف".

