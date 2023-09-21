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أبو مرزوق: الدم الفلسطيني يوحد الشعب ضد الاحتلال

21 أيلول / سبتمبر 2023 08:14

أبو مرزوق: الدم الفلسطيني يوحد الشعب ضد الاحتلال
أبو مرزوق: الدم الفلسطيني يوحد الشعب ضد الاحتلال

بيروت - وكالة الرأي:

أدان موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه في مختلف أراضينا المحتلة، لاسيما في الضفة، التي شهدت وحدها ارتقاء ستة شهداء في يوم واحد، مما يؤكد وحدة الدم الفلسطيني بين غزة وجنين وأريحا، وتثبيتاً لفرضية أن الدم الفلسطيني يوحد الشعب ضد الاحتلال.

وأضاف أبو مرزوق في تصريح صحفي أن استخدام جيش الاحتلال للمسيّرات الانتحارية في مخيم جنين دليل جديد على عمق الأزمة التي يعيشها بفعل ضربات المقاومة المتلاحقة في مختلف مدن وبلدات الأراضي المحتلة، وأمام عجز الاحتلال عن مواجهتها، والتصدي لها، فإنه يواصل ارتكاب جرائم القتل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وسط صمت دولي وحقوقي أعمى.

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال لن تمرّ دون ردّ من المقاومة والشباب الفلسطيني الثائر، مما يستدعي استمرار إسنادها، والإشادة بها، خاصة تطوير العبوات الناسفة، وما رفقها من تخوف صهيوني بات واضحا وعلنياً، وهو ما تجلّى في رفع قوات الاحتلال لحالة التأهب الأمني، بعد ازدياد عدد التقارير التي تحذر من تنفيذ المزيد من عمليات المقاومة، في ظل استمرار الحالة الثورية في الضفة، وفشل محاولات الاحتلال وشركائه لوأدها، من خلال حملات الاعتقالات اليومية، ومداهمة البيوت وتخريبها، وترويع للمدنيين.

واستشهد ستة مواطنين قبل يومين 4 منهم في جنين وواحد في أريحا وسادس في قطاع غزة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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