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الاحتلال يعتقل طفلا مقدسيا ويفرض الحبس المنزلي على آخر

21 أيلول / سبتمبر 2023 08:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، طفلا من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد قوس (13 عاما).

من جانب آخر، حكمت سلطات الاحتلال على الشاب المقدسي حمزة شقيرات بالسجن الفعلي 15 شهرا، ومددت الاعتقال الإداري للشاب المقدسي محمد علي للمرة الثالثة على التوالي مدة شهر.

كما مددت اعتقال الشاب المقدسي صالح فاخوري حتى الأحد المقبل، واعتقال الشابين المقدسيين محمد شطارة وآدم غزاوي حتى الثلاثاء المقبل، كذلك مددت اعتقال الشاب المقدسي رمضان دبش حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والطفل المقدسي باسل عبيدية حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والشاب المقدسي محمود زحايكة حتى الأربعاء المقبل.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الطفل المقدسي أمير نجيب شرط الحبس المنزلي، وغرامة مالية 1000 شيقل،

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