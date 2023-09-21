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مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة في طولكرم

21 أيلول / سبتمبر 2023 08:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طولكرم - وكالة الرأي:

أطلق مقاومون فلسطينيون اليوم الخميس، النار صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب إحدى المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية بمحافظة طولكرم.

واستهدف مقاومون قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص، أثناء تواجدها قرب مستوطنة “أفني حيفتس” جنوب شرق طولكرم.

يأتي ذلك في أعقاب مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة وقعت الليلة الماضية في طوباس، تخللها تفجير عبوات ناسفة بآلية لجيش الاحتلال في المدينة.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 36 عملاً مقاوماً، بينها 8 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وتحطيم 4 مركبات للمستوطنين، واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في 15 موقعاً.

وشهد مخيم جنين إطلاق النار وتفجير عبوات ناسفة وإعطاب آلية عسكرية واشتباكات متكررة مع قوات الاحتلال، وإطلاق النار على حاجزي دوتان والجلمة.

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