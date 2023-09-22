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شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات بلدة كفر دان

22 أيلول / سبتمبر 2023 08:21

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر دان بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن “طواقمها تعاملت مع إصابة حرجة بالرصاص الحي في منطقة البطن”.

وأشارت إلى أنه “تم نقل الشاب بحالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج ومتابعة حالته الصحية”.

ولفتت إلى أن “الأطباء بذلوا الجهد المستطاع لإنقاذ الشاب إلا أنه أُعلن عن استشهاده لاحقًا متأثرًا بجروحه التي أُصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفر دان بجنين”.

وأكد شهود عيان على أن المواجهات لا تزال مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال بالتزامن مع الانتشار المكثف لعناصر المقاومة الفلسطينية.

وذكر شهود العيان، أن “المقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بالعبوات المتفجرة خلال انسحابها التدريجي لقوات  من بلدة كفر دان غرب مدينة جنين”.

يُذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في حي رفيديا بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم.

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