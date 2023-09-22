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قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد عملية سريعة

22 أيلول / سبتمبر 2023 08:25

قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد عملية سريعة
قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد عملية سريعة

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية استغرقت نحو ساعة، حاصرت خلالها منزلاً في منطقة رفيديا، وحدثت مواجهات مع الشبان الذين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام الاسرائيلي، أصيب خلالها عشرات المواطنين واعتقال شابين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من نابلس، بعد أن نفذت عملية عسكرية أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال اثنين.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحافي، إن "طواقمها تعاملت مع إصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

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