ما الذى يحدث بمحتوى قناة واتساب عند حذفه؟

طرح واتساب مؤخرًا ميزة القنوات، تم تقديم الميزة المشابهة لـ إنستجرام في البداية ببعض المناطق المحددة، وبعد تشغيلها الناجح تم إطلاقها عالميًا الأسبوع الماضي.



وفقًا للشركة، توفر قنوات واتساب طريقة مباشرة وموثوقة وخاصة لتلقي التحديثات المهمة من الأفراد والمؤسسات داخل واتساب.

ما هي قنوات الواتس اب؟

تعمل القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، مما يتيح للمسؤولين إرسال أنواع مختلفة من المحتوى مثل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.



تعمل الشركة بنشاط على إنشاء دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تتوافق مع اهتماماتهم. سيسمح هذا الدليل للمستخدمين باكتشاف القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من السلطات المحلية وغيرها.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام إلى قنوات واتساب من خلال روابط الدعوة المشتركة داخل الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة على الإنترنت.



فيما يلي بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار قبل حذف قناة واتساب الخاصة بك.



يعد حذف قناتك أمرًا نهائيًا، إذا قمت بحذف قناتك، فلن تتمكن من إجراء تحديثات منها مرة أخرى.



سيظل المتابعون قادرين على العثور على قناتك ولكنهم سيشاهدون رسالة نظام تفيد بحذف قناتك، ستظل تحديثاتك السابقة متاحة من هواتفهم.



لن يتمكن غير المتابعين (مثل المشاهدين) من رؤية قناتك أو تحديثاتك.



لن يتمكنوا من العثور على قناتك في البحث، حيث لن يعد بإمكان الأشخاص الجدد متابعة قناتك، ولن يعمل رابط المشاركة الخاص بك.

كيفية حذف قناة WhatsApp الخاصة بك

افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي



انتقل إلى علامة التبويب "التحديثات" على الهاتف المحمول أو صفحة "القنوات" على الويب، وابحث عن قناتك وانقر عليها أو انقر فوقها لفتحها.



انقر فوق اسم قناتك، ثم حذف القناة > حذف.



أدخل رقم هاتفك للتأكيد، ثم اضغط أو انقر فوق "حذف".



بمجرد الحذف بنجاح، سترى الرسالة "لقد حذفت قناتك" في علامة التبويب "التحديثات".